Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom , Karadeniz altından Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak TürkAkım boru hattının her iki bölümünün de doğalgazla doldurulduğunu bildirdi.

Gazprom iki bölümden oluşan hattın sadece Türkiye pazarına gaz taşıyacak 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip ilk kısmını yıl sonunda işletmeye almayı planlıyor.

Hattın ikinci bölümünün Bulgaristan üzerinden Sırbistan ve Macaristan'a doğalgaz taşıması ancak daha sonra inşa edilmesi öngörülüyor.

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen de projeyle ilgili 2 gün önce yaptığı açıklamada '' Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız'' ifadelerini kullanmıştı.