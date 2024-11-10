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        Türkan Şoray, onur konuğu

        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile 9 - 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Özbekistan Türk Filmleri Haftası'nın onur konuğu oldu. 46 yıl aradan sonra Taşkent'e giden Şoray, hem havalimanında hem de etkinliğin gala gecesinde sevgi seliyle karşılandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:18
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        46 yıllık hasret sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı Sinematografi Ajansı, Özbekistan Ulusal Sinematografi Geliştirme Merkezi ve Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ‘Özbekistan Türk Filmleri Haftası’nın açılışı yapıldı.

        9 - 13 Kasım arasında düzenlenecek etkinliğin onur konuğu Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray oldu. 46 yıl aradan sonra Taşkent’e gelen Şoray’ı havalimanında Özbekistan yetkilileri ve sevenleri, çiçekler ve sevgi seliyle karşıladı.

        Özbekistan-Kino Panorama‘da gerçekleşen gala gecesine damga vuran Türkan Şoray, kırmızı halıda izdihama neden oldu. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Türkan Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı. Şoray, 46 yıl önce kendisine Özbekistan’da hediye edilen tacı hâlâ sakladığını söyledi.

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        Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ortak filmler yapmanın çok değerli olduğuna vurgu yaparak Türkiye’de de Özbek Filmleri Haftası yapmak için görüşmelere başladıklarını belirtti. Güven sözlerine ‘’Sinema, dünyada kitlelere ulaşan tek sanat dalı. Gücünü de buradan alıyor. Sadece Özbekistan’da değil; tüm gönül coğrafyamızda, tüm Türk devletlerinde sinema aracılığı ile birbirimize daha fazla yakınlaşacağız’ dedi.

        Elif Buse Doğan’ın konser verdiği geceye Pelin Akil, Hande Doğandemir, Yağız Can Konyalı, Bestemsu Özdemir, Eren Hacısalihoğlu, Didem Balçın, Gaye Turgut Evin, Deniz Evin, Aslıhan Karalar, Mustafa Cihat Durmuş, Ahmet Selim Tuncer, Mustafa Uğur Yağcıoğlu, Emre Kavuk ve Murat Şeker gibi ünlü oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar katıldı. Tören, 'Nefes Yer Eksi 2' filminin gösterimiyle son buldu.

        5 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, 'Son Akşam Yemeği', 'Daha İyi Bir Yarın', 'Aşk Mevsimi' ve 'An' filmleri sinemaseverler ile buluşurken sektör temsilcileri, yönetmenler ve oyuncular da söyleşiler yapacak.

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        #Türkan Şoray
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