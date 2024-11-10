Türkan Şoray, onur konuğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı Sinematografi Ajansı, Özbekistan Ulusal Sinematografi Geliştirme Merkezi ve Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ‘Özbekistan Türk Filmleri Haftası’nın açılışı yapıldı.

9 - 13 Kasım arasında düzenlenecek etkinliğin onur konuğu Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray oldu. 46 yıl aradan sonra Taşkent’e gelen Şoray’ı havalimanında Özbekistan yetkilileri ve sevenleri, çiçekler ve sevgi seliyle karşıladı.

Özbekistan-Kino Panorama‘da gerçekleşen gala gecesine damga vuran Türkan Şoray, kırmızı halıda izdihama neden oldu. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Türkan Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı. Şoray, 46 yıl önce kendisine Özbekistan’da hediye edilen tacı hâlâ sakladığını söyledi.

REKLAM Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ortak filmler yapmanın çok değerli olduğuna vurgu yaparak Türkiye’de de Özbek Filmleri Haftası yapmak için görüşmelere başladıklarını belirtti. Güven sözlerine ‘’Sinema, dünyada kitlelere ulaşan tek sanat dalı. Gücünü de buradan alıyor. Sadece Özbekistan’da değil; tüm gönül coğrafyamızda, tüm Türk devletlerinde sinema aracılığı ile birbirimize daha fazla yakınlaşacağız’ dedi.