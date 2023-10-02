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        Haberler Dünya Türkçe karşılığı olmayan komik yabancı kelimeler

        Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler

        Türkçe'de karşılığı bulunmayan ve yabancı dillerde sıklıkla kullanılan kelimeler birçok duyguyu ifade etmek için kullanılıyor. İşte Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:37
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        1

        ESKİMO DİLİ - IKTSUARPOK

        Birinin gelmesini beklerken hissedilen öfke anlamına gelir.

        2

        HAVAİ DİLİ - AKİKİ

        Birisine adres sorduktan hemen sonra adresi unutma durumu anlamına gelir.

        3

        TAMİLCE - OODAL

        Sevgililerin tartışmadan sonra birbirlerine gösterdikleri yalandan kızgınlık anlamına gelir.

        4

        FRANSIZCA - RİRE DANS SA BARBE

        Geçmişte yaşanan bir şeyi düşünürken bıyık altından gülümsemek.

        5

        İSPANYOLCA - SOBREMESA

        Dostlarla yemek yedikten sonra sohbet etmek ve yemeği sindirmek için masada bir süre oturmak.

        6

        İSKOÇÇA - TARTLE

        Tanınan birini başka biri ile tanıştırırken adını unutma karşısında duyulan utanç duygusu.

        7

        HIRVATÇA - DEJA BREW

        Sarhoşken yapılan utanç verici şeylerin başkalarından duyulmasıyla, yavaş yavaş hatırlanmaya başlaması.

        8

        JAPONCA - AGE-OTORİ

        Kuförde saç kestirdikten sonra beğenmeyip kötü hissetme durumu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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