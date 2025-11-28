Türkiye 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ev sahibi ülke anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyeleri de onaylandı. Komisyon önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa ise başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

"KITANIN EN İYİ SPORCULARINI ÜLKEMİZDE AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bugün imzalanan anlaşma, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.