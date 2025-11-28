Habertürk
        Türkiye 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı

        Türkiye 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı

        Türkiye 2027'de gerçekleşecek Avrupa Oyunları için EOC ile ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:05
        Türkiye, 2027 Avrupa Oyunları ev sahibi!
        Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı.

        İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ev sahibi ülke anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyeleri de onaylandı. Komisyon önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa ise başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

        REKLAM

        "KITANIN EN İYİ SPORCULARINI ÜLKEMİZDE AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bugün imzalanan anlaşma, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "EOC, TÜRKİYE'DEKİ TÜM PAYDAŞLARLA MÜKEMMEL BİR İLİŞKİYE SAHİP"

        Başkan Capralos ise İstanbul'da başarılı bir Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için GSB’ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

        "İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye'deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve anlaşma, bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu'nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz; üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak."

        "İSTANBUL, İNANILMAZ BİR SPOR MİRASINA SAHİP"

        Eskrim dalında iki kez Olimpiyat madalyası kazanan, EOC İstanbul 2027 Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise şu yorumda bulundu:

        "İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için son derece özverili bir koordinasyon komisyonuna liderlik etmekten onur duyuyorum. Hepimiz ocak ayında hazırlıkların bir parçası olarak yapacağımız ilk ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. İstanbul, inanılmaz bir spor mirasına ve dünya standartlarında tesislere sahip bir şehir. Sporcular ve taraftarlar için olağanüstü bir deneyim sunmak adına Türkiye'deki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız."

