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Türkiye: 62 - Almanya: 98

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Almanya'ya 98-62 mağlup oldu

Türkiye: 62 - Almanya: 98
AA

Genç milliler, B Grubu'ndaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Tiflis'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan Almanya, soyunma odasına 56-28 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Almanya, üçüncü periyodunu 82-44 önde geçtiği karşılaşmadan 98-62 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Almanya ise 3. galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçını yarın Fransa ile yapacak.

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