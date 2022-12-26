1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)

Japonya'nın geleneksel lezzetlerinden birisi olan 'Kare' listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır.