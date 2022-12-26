Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın En İyi Mutfakları listesi TasteAtlas tarafından açıklandı! Türkiye'den 10 yemek listede!

TasteAtlas tarafından geçtiğimiz günlerde Dünyanın En İyi Mutfakları ve ülkelerin mutfak kültürlerine göre En İyi Geleneksel Yemekler açıklandı. Listede her kültürden mutfak bulunurken, listenin ilk 50'sinde 5 Türk yemeği yer alıyor. İşte, Dünyanın En İyi Mutfakları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)

    Japonya'nın geleneksel lezzetlerinden birisi olan 'Kare' listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır. 
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    2. BREZİLYA - PİCANHA (RUMP CAP)

    Brezilya'nın meşhur yemeklerinden birisi olan Picanha, taze kesilmiş ve bekletilmiş sığır etinden yapılır. Pikanya olarak okunan geleneksel yemek şişe geçirilerek ve deniz tuzu ile baharatlanarak pişirilir. Sığır etinin sırt kısmından sadece iki parça çıkarılır ve oldukça pahalı etlerden birisidir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    3. PORTEKİZ - AMEİJOAS A BULHAO PATO

    Portekiz'in geleneksel yemeği adını 19. yüzyılda yaşamış şair Raimundo Antonie de Bulhao Pato'dan alır. Özel toplanan istiridyelerden oluşan yemek sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş sosu ile birleştirilir.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    4. ÇİN - TANGBAO 

    Çin mantısı olarak da bilinen Tangbao buharda pişirilir. İçerisinde kıyma bulunur ve çorba gibi servis edilen bir çörek türüdür.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    5. ÇİN - GUOTİE

    Hamur tatlısı olarak bilinen geleneksel Çin lezzetidir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    6. TAYLAND - PHANAENG CURRY

    Tayland'ın geleneksel tatlı ve tuzlu yer fıstıklı aromasıyla kaplı Tay köri çeşidiyle yapılan yemek türüdür.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    7. PERU - MİXED CEVİCHE

    Klasik bir Peru mezesidir, genellikle balık yemeklerinin yanında servis edilir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    8. İRAN - GHORMEH SABZİ

    İran'ın ulusal yemeklerinden birisidir. Genellikle kıyılmış maydanoz, kişniş ve frenk soğan ile yapılan kızarmış otlardan oluşur.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    9. TÜRKİYE - CAĞ KEBABI

    Oğlak ve kuzu etinden yapılan Cağ kebabı listenin 9. sırasında yer alıyor. Cağ kebabı ile meşhur olan ilimiz Erzurum'dur. Odun ateşinde pişirilerek hazırlanır.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    10. PERU - POLLO A LA BRASA

    Peru'nun geleneksel tavuk yemeklerinden birisi olan Pollo a la brasa'nın özelliği tavuvğun dışının çıtır içinin ise sulu olmasıdır.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    11. İTALYA - PİZZA MARGHERİTA

    Listenin 11. sırasında İtalya'nın en sevilen lezzetlerinden birisi olan Mozzarella peynirli Margherita yer alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    12. ÇİN - XİAOLONGBAO 

    Çin'in Şangay bölgesinde meşhur olan hamur çorbanın içerisinde köfte bulunur. Kıyılmış domuz eti, yengeç veya karides çeşitleri vardır. 
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    13. İSPANYA - GAMBAS AL AJİLLO

    İspanya'nın karides yemeği, sarımsak, limon suyu, kırmızı biber sosundan oluşur.

     

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    14. TÜRKİYE - ŞİŞ KEBAP

    Ülkemizin en sevilen lezzetlerinden birisi olan şiş kebap listenin 14. sırasında yer alıyor.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    15. YUNANİSTAN - PAİDAKİA (PİRZOLA)

    Kuzu etinden yapılan pirzola eti Yunanistan'nın geleneksel yemeklerinden birisidir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    16. POLONYA - PİEROGİ RUSKİE

    Polonya'nın Red Ruthenia bölgesinden gelen geleneksel hamur yemeğinin dolgusunun içerisinde patates veya peynir ya da her ikisi birden bulunabiliyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    17. MEKSİKA - COCHİNİTA PİBİL

    Meksika'nın geleneksel yemeği domuz etinden yapılır. İçerisinde annatto ezmesi, acı portakal suyu ve sarımsak bulunur.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    18. ÇİN - CHA SİU BAO

    Domuz çöreği olarak geçen geleneksel hamur buharda pişirilir ve oldukça yumuşak yapıdadır.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    19. İTALYA - PAPPARDELLE AL CİNGHİALE

    İtalya'nın özellikle Toskana bölgesinde meşhur olan makarna zengin bir tada sahiptir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    20. MEKSİKA - CARNİTAS

    Meksika'nın Michoacan eyaletinde meşhur olan domuz eti yemeğidir. Et tamamen yumuşayıncaya kadar yavaş yavş pişirilir ve tortilla ile servis edilir.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    21. JAPONYA - TONKOTSU RAMEN

    Domuz eti, yumurta, taze erişte ve sebzelerden oluşan bir ramendir.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    22. TÜRKİYE - MANTI

    Ülkemizin geleneksel mantısı listede 22. sırada yer alıyor. Mantı 3. Türk yemeği olarak ülkemizi temsil ediyor.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    23.  İSVİÇRE - RACLETTE

    İsviçre'nin inek sütünden yapılan hafif cevizli meşhur peyniri.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    24. İTALYA - TROFİE AL PESTO

    İtalya'nın Liguria bölgesinin en ünlü yemeğidir. Un ve sudan yapılan Trofie hamuru, yeşil pesto sos ile servis edilir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    25. PORTEKİZ - CARNE DE PORCO A ALENTEJANA

    Portekiz'in ulusal yemeklerinden birisidir. Marine domuz eti ve istiridye parçarlarının baharatlı kombinasyonundan oluşur.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    26. ÇEK CUMHURİYETİ - PECENA KACHNA (KIZARMIŞ ÖRDEK)

    Çek Cumhuriyeti'nin kızarmış ördeği genellikle kimyon tohumu ve mercanköşk ile tatlandırılır.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    27. İSPANYA - GAMBAS A LA PLANCHA

    İspanya'nın geleneksel karides yemeği tuzla tatlandırıldıktan sonra yüksek ateşte demir bir tavada pişirilir. Bir tapas yemeğidir. 
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    28. HİNDİSTAN - SHAHİ PANEER 

    Moğol mutfağından gelen yemek, Paneer peyniri, soğan, badem ezmesi ve köri baharatından zengindir. 
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    29. BRAZİLYA - VACA ATOLADA 

    Dana kaburga, sarımsak, soğan, domates, maydanoz gibi çeşitli sebzelerden oluşan bir et yemeğidir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    30. JAPONYA - KATSUDON

    Kızarmış domuz pirzolası, yumurta, sebze ve çeşnilerle kaplanmış bir pirinç yemeğidir.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    31. YUNANİSTAN - GYROS

    Yunanistan'nın geleneksel sokak lezzetlerinden birisidir. Dürüme sarılan et, domuz, tavuk veya kuzudan oluşabilir. Domates ve yoğurt sosu ile servis edilir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    32. FRANSA - STEAK AU POİVRE

    Ezilmiş karabiber ile kaplanan dana biftek, tavad yapılan sos ile servis edilir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    33. İTALYA - LİNGUİNE ALLO SCOGLİO

    Makarna yemeği balık ve kabuklu deniz ürünleri kombinasyonlarından oluşur.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    34. PORTEKİZ - FRANGO ASSADO COM PİRİ PİRİ

    Tavuk pişirildikten sonra taze acı biber ve yağ karışımı olan piri piri sosu ile servis edilir.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    35. FİLİPİNLER - INASAL NA MANOK (TERBİYELİ TAVUK)

    Sirke, limon otu, sarımsak ve zencefil gibi çok çeşitli baharatlar içerir.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    36. YUNANİSTAN - GİOUVETSİ

    Yunan güvecinin içerisinde makarna, domates ve et kombinasyonu bulunuyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    37. KARAYİPLER (PORTO RİKO) - PERNİL

    Porto Riko'nun en ünlü yemeklerinden birisi olan kavrulnul domuz eti, içerisinde kırmızı biber, tuz, sirkei sarımsak, kekik ve geleneksel adobo mojado adlı turşu bulunur.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    38. İTALYA - PROSCİUTTO E FUNGHİ PİZZA

    Prosciutto e funghi pizza, üzerine domates sosu, mozzarella peyniri, ince dilim prosciutto cotto ve mantar bulunur.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    39. TÜRKİYE - İSKENDER KEBAP

    Bursa'nın meşhur İskender kebabı listenin 39. sırasında yer alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    40. TAYLAND - MASSAMAN CURRY

    Tay köri yemekleri arasında en hafif ve tatlı olan yemek türüdür. İçerisinde kremalı hindistan cevizi sütü, et, patates ve kavrulmuş baharatlar bulunur.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    41. YUNANİSTAN - BAKALİAROS 

    Morina balığının kızartılarak pişirilmesinden oluşan bir yemek türüdür.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    42. İTALYA - SPAGHETTİ BOLOGNESE

    İtalya'nın klasik kıymalı ve domates soslu bolonez sosu listenin 42. sırasında yerini alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    43. JAPONYA - KARE RAİSU

    Japonya'nın körili popüler yemeği yine pirinç, tavuk, havuç ve patatesten oluşuyor.

     

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    44. JAPONYA - SHOYU RAMEN

    Soya soslu ramen erişte ve deniz ürünlerinden oluşuyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    45. TÜRKİYE - ALİNAZİK

    Gaziantep'in meşhur Alinazik kebabı Türkiye'nin 5. yemeği olarak listede yerini alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    46. JAPONYA - SAKE NİGİRİ SUSHİ

    Pirinç üzerine dilimlenmiş somon ile servis edilen Sake Nigiri Sushi, Japonya'nınn geleneksel yemeklerinden birisi.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    47. JAPONYA - GYOZA

    Japonya'nın hilal şekli verilen hamur mantısının içerisinde köfte harcı bulunur. Sebze ile yapılan çeşidi de vardır.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    48. TÜRKİYE - DÖNER

    Ülkemizin meşhur döneri listenin 48. sırasında yerini alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    49. BREZİLYA - MOQUECA

    Balık veya karides ya da ikisinin karışımından oluşan yemekte hurma yağı, hindistancevizi sütü gibi çeşitli yağlar ve soslar bulunuyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    50. BREZİLYA - FEİJAO TROPEİRO

    Tuzlanmış ve kurutulmuş etten oluşan yemekte, çeşitli otlar ve fasulyeler bulunuyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    74. TÜRKİYE - TANTUNİ

    Mersin'nin meşhur tantunisi listenin 74. sırasında yer alıyor.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    75. TÜRKİYE - HÜNKAR BEĞENDİ

    Köklü geçmişi ile padişahların sofrasında yer alan hünkar beğendi listenin 75. sırasında.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    80. TÜRKİYE - ÇÖP ŞİŞ

    İlk yüzde yer alan 8. Türk yemeği çöp şiş olmazsa olmazlardan birisi.
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

    81. TÜRKİYE - ADANA KEBAP 

    Adana'nın meşhur kebabı listede yerini almayı başarmış.

     
  • Türkiye'den 10 yemek listede! En sevilen yemeğimiz... İşte Dünyanın En İyi Mutfakları listesi!

     92. TÜRKİYE - SARMA

    Listede yer alan son Türk yemeği sarma 92. sırada yerini alıyor.

     

    Kaynak: TasteAtlas

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.