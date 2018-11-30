Türkiye, son dönemde Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini yeniden ivme kazandırma gayretinde. Türkiye bir yandan 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yer alan vize serbestisi kapsamında yerine getirmesi gereken 72 kriterden geriye kalan 6'sı üzerinde çalışırken, bir yandan da AB ile görüşmelerini sürdürüyor.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos.

"VİZE SERBESTİSİNDE POZİTİF SİNYAL"

Milliyet gazetesinden Didem Özel Tümer'in haberine göre AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Brüksel'de bir araya geldiği gazetecilere, "Vize serbestisi konusunda pozitif sinyaller var" dedi.

RUM KESİMİ ENGEL ÇIKARABİLİR

Ancak altı kriterden birinde daha Europol ile yapılması gereken anlaşmada, Türkiye'nin önüne yine Güney Kıbrıs Rum Kesimi engeli çıkabilir. Adli iş birliği anlaşması olarak da anılan kritere göre, Türkiye'nin tüm üye ülkelerle adli işbirliği yapması gerekiyor. Buna ilişkin müzakereler bugün başlayacak. Ancak burada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin vetosunun gündeme gelebileceği düşünülüyor.

"İRADE VARSA YOL VARDIR"

Brüksel'de gazetecilerle bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'ya göre, böyle bir engel çıkması halinde bunu aşmanın yolu "Kosova modeli" olabilir. AB'nin beş üyesi, hali hazırda Birlik ile üyelik müzakerelerini sürdüren Kosova'yı tanımıyor. Europol ile yapılması gereken adli işbirliği konusunda Kosova için üretilen formül, bu çerçevede özel bir temsilci atanması oldu. Bu temsilci, adli konularda ihtiyaç olması halinde bu ülkelerle Kosova arasındaki işbirliğini sağlıyor ve suçlu iade işlemleri onun üzerinden yürütülüyor. Türkiye için de aynı yöntemin uygulanabileceğini belirten Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "İrade varsa, bir yol vardır" dedi. Bu formülün Türkiye için işlerlik kazanabilmesi için AB Komisyonu tarafından desteklenmesi ve üye ülkeler tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

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