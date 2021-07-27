Türkiye ABD kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya Voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.