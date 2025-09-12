Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?

        12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Büyük finalde Almanya ile karşılaşacak A Milliler kupa için parkeye çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - Almanya maçının tarihi ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Almanya basketbol final maçının oynanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 23:19 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:36
        1

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli Takım turnuvada tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. 12 Dev Adam, son dünya şampiyonu Almanya'yı mağlup edip kupaya kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        12 DEV ADAM FİNALDE!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

        3

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

        4

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Almanya final maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        5

        12 DEV ADAM TÜM MAÇLARINI KAZANDI

        A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanarak şampiyona tarihinde ilk kez üst üste 8 galibiyet elde etti.

