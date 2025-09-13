Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?

        12 Dev Adam kupa için parkede! Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvada tüm maçları kazanarak tarih yazan 12 Dev Adam, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Arena Riga'da oynanacak final maçı öncesinde, Türkiye - Almanya maçı tarihi ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?" İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye - Almanya final maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 13.09.2025 - 17:52 Güncelleme: 13.09.2025 - 18:44
        1

        Türkiye - Almanya basketbol final maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı baskılı ve sert savunma oyunuyla rakiplerini bir bir eleyen 12 Dev Adam, finalde Almanya ile karşılaşılaşıyor. A Milli Basketbol Takımız, finalde Almanya'yı devirip kupaya uzanan taraf olmak için parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam, 2001 yılından sonra Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Peki, "Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

        3

        12 DEV ADAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Almanya final maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        12 DEV ADAM TÜM MAÇLARINI KAZANDI

        Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

        A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

        Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

        5

        İKİ TAKIM 12. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

        A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

        Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

        6

        12 DEV ADAM ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEDE

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.

        Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

        Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

