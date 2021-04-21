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Türkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleşti.



TBB'den yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Başkan Vekilliği’ne Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.