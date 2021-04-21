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Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı oldu

Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleşti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Başkan Vekilliği’ne Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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