A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya'yla karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE-BREZİLYA: 16-12 (2. SET OYNANIYOR)

1. SET SONUCU: 21-25 (Brezilya)

MÜTHİŞ SAVUNMA YAPTIK, BREZİLYA'YI HATAYA ZORLADIK!pic.twitter.com/JOnPfJZ19O — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

Kaptan orta hücumunda sayıyı buluyor!pic.twitter.com/1S2JzMs5tg — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

RALLİYİ VARGAS İLE NOKTALIYORUZ! 🔥pic.twitter.com/5ePGfsUvtY — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

Bir blok da Meliha Diken'den! 🙅🏻‍♀️pic.twitter.com/odbOsrqZMg — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.