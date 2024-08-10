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        Türkiye - Brezilya voleybol maçı CANLI YAYIN

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:57
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya'yla karşı karşıya geliyor.

        TÜRKİYE-BREZİLYA: 16-12 (2. SET OYNANIYOR)

        1. SET SONUCU: 21-25 (Brezilya)

        Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

        Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.

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