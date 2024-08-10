Türkiye - Brezilya voleybol maçı CANLI YAYIN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya'yla karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE-BREZİLYA: 16-12 (2. SET OYNANIYOR)
1. SET SONUCU: 21-25 (Brezilya)
Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.
Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.