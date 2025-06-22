Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada rakiplerine göz açtırmayan ve oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanan Filenin Sultanları, Brezilya karşısına sekizde sekiz yapmak için sahaya çıkacak. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Filenin Sultanları VNL maç programı inceleniyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın 7’sini de kazanan Filenin Sultanları, sekizinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
Türkiye-Brezilya voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.
RKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Filenin Sultanları’nın 8. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KADRO
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.