A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın 7’sini de kazanan Filenin Sultanları, sekizinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...