Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

        A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı ağırlıyor. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasının maç biletlerinin satışa sunulacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye-Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri oynadığı futbolla adından sıklık söz ettiren ay-yıldızlılar, E Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. A Milli Takımı, Bulgaristan karşısında puan ve puanlar alması durumunda play-off'a adını yazdırmayı garantileyecek. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        OLASI SENARYOLAR

        Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya’yı farklı bir skorla devirmesi ve Bulgaristan maçını da kazanması gerekiyor.

        Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak.

        Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.

        5

        TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Türkiye - Bulgaristan maçı biletleriyle ilgili olarak henüz açıklama gelmedi. Biletlerin satışa sunulacağı tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ

        Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.

        PLAY-OFF'LARDA HANGİ TAKIMLAR GELEBİLİR?

        A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.

        7

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

        2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

        1. İSPANYA 12

        2. TÜRKİYE 9

        3. GÜRCİSTAN 3

        4. BULGARİSTAN 0

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı