OLASI SENARYOLAR

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya’yı farklı bir skorla devirmesi ve Bulgaristan maçını da kazanması gerekiyor.

Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak.

Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.