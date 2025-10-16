ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonda görüşme hâlinde olduğunu bildirdi.

Uzun bir görüşme olduğunu ifade eden Trump, görüşmenin bitişiyle içeriğiyle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.