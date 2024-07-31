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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2024 Meclis tatil tarihleri

        Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi! Meclis ne zaman açılacak? 2024 Meclis tatil tarihleri

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin tatile girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis tatil tarihleri netleşirken, adli tatilin ne zaman biteceği de araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 Meclis tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:25 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:25
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        Yaz aylarını bitirmek üzere olduğumuz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil tarihleri de netleşti. Adli tatil devam ederken, Meclis de kapandı. Peki, 2024 TBMM tatil tarihleri nedir, Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

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        2024 MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

        TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

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        2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

        Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

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