Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre, PPK 2025 yılında 8 kez toplanacak. Ayrıca, TCMB 2025 yılında dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak. Peki, yılın ilk faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...