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Haberler Sağlık
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Türkiye'de aşılama programları sayesinde 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi

Sağlık Bakanlığınca 1981'den bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile difteri, kızamık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit ve suçiçeği gibi aşılar tüm bebeklere ücretsiz uygulanıyor

Türkiye'de aşılama programları sayesinde 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi
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AA

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de yürütülen aşılama programları sonucunda 25 yıldır çocuk felci vakasının görülmediği, kızamık vaka sayısının da önemli oranda azaldığı belirtildi.

24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla Türkiye'de 1981'den bu yana Genişletilmiş Bağışıklama Programı yürütülüyor.

Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus influenzae tip B, konjuge pnömokok, hepatit A ve suçiçeği aşısı tüm bebeklere ücretsiz uygulanıyor.

Türkiye'de aşılama kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların görülmesinde ve ölüm hızında belirgin düşüşler sağlandı. Türkiye'de son çocuk felci vakası 26 Kasım 1998 tarihinde görüldü, 25 yıldır çocuk felci vakası tespit edilmedi.

Dünya genelinde salgına yol açan ve ölümlere neden olan çiçek hastalığı da 1977'den itibaren aşılama sayesinde yok edildi. Hastalık etkeninin yok edilmesi üzerine 1987'de çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmadığından aşılama tüm dünyada durduruldu. Türkiye dahil dünyada artık çiçek vakası görülmüyor.

TÜM ÇOCUKLARIN KIZAMIK AŞISI YAPTIRMASI ÖNEM TAŞIYOR

Rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, belirlenmiş risk gruplarına yönelik aşılama hizmetleri de hayata geçirildi.

Türkiye'de, 2002'den bu yana yürütülen Kızamık Eliminasyon Programı kapsamındaki aşılama çalışmalarıyla kızamık vaka sayıları önemli oranda azaldı.

Kızamık virüsünün dünyada dolaşımının devam etmesi, 2009'dan itibaren de özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerinde görülen büyük kızamık salgınları nedeniyle, aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların aşılanmalarına son derece önem veriliyor.

Uzmanlar, aşılama hizmetlerinde kısa sürelerle de olsa bir aksama yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, aksamanın aşıyla önlenebilir hastalıkların salgın olasılığını ortaya çıkarabileceğinin altını çiziyor.

Bunun önlenebilmesi için aşılamada devamlılığın esas olduğunu vurgulayan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının aşılanma durumunu takip etmesi, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı konusunda bilgi almaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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