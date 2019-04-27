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Türkiye'de bir ilk! Ölümlü trafik kazasına müebbet!

Giresun'da, içinde 31 kilo 196 gram eroinin bulunduğu otomobille polisten kaçarken ters yöne giren ve çarptığı otomobildeki Alper Nebil'in (22) ölümüne neden olan İran uyruklu Hamed Esmaeillou'na (37),'olası kasıtla öldürme' suçundan yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi. Ailenin avukatı Engin Tekin, "Bu kararla verilen ceza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir trafik kazası nedeniyle bir sanığa verilmiş ilk ve tek müebbet hapis cezasıdır" dedi. Alper Nebil'in annesi Asiye Öztürk de hiçbir kararın oğlunu geri getiremeyeceğini belirterek, "Yüreğimize su serpildi" diye konuştu

Giriş: 27.04.2019 - 07:28 | Güncelleme:
DHA

Giresun'da, 25 Aralık 2017´de meydana gelen olayda sürücüsünün 'dur' ikazına uymadığı otomobili takibe alan polis ekipleri, Liman Kavşağı'nı kapatarak aracı durdurmaya çalıştı. Otomobil aniden 'U' dönüşü yaparak ters yönde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Alper Nebil yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nebil ile polisten kaçan ve İran uyruklu Hamed Esmaeillou olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

ALPER HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Alper Nebil, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi. Hastanede tedavisi tamamlanan İran uyruklu Hamed Esmaeillou tutuklandı.



"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hamed Esmaeillou, olay günü kiralık araçla seyir halinde olduğu sırada karşısına çıkan polis ekiplerinden kaçtığını belirterek, "Birkaç kilometre sonra kullanmış olduğum ilacın da etkisiyle panikleyerek ters yola girip geri dönmek istedim. Akabinde kaza gerçekleşmiş. Kaza anını hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim, suç kastım yoktur. Ben taşıdığım eroinin kaçak olduğunu bildiğim için yakalanmamak için kaçtım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ben de ölebilirdim. Ölen kişinin ailesinden de çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" yönünde ifade verdi. Mahkeme heyeti sanığa 'olası kasıtla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

"TRAFİK KAZASINDA BİR İLK OLDU"

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Engin Tekin, bu kararla verilen cezanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir trafik kazası nedeniyle bir sanığa verilmiş ilk ve tek müebbet hapis cezası olduğunu söyledi. Tekin, "Basında görmeye alışık olduğumuz `cinayet gibi kaza´ tanımlaması, bu kararda uygulama olanağı bulmuş ve mahkeme müvekkilimin oğluna yönelik eylemi bir kaza olarak değil, adeta bir cinayet olarak değerlendirerek sanığa olası kastla öldürme suçundan ceza vermiştir. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onamıştır. Sözkonusu kararın, Türkiye´de birçok insanın ölümüne ve geride kalan ailelerin canlarının yanmasına neden olan buna benzer trafik kazalarına emsal teşkil edeceğini ve bu gibi kazalardan hapishanede kısa bir süre kalarak ve akabinde düşük cezalar alarak kurtulan insanları görerek vicdanları yaralanan halkın adalet duygusunu tatmin edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



ACILI ANNE: YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Alper Nebil´in annesi Asiye Öztürk de hiçbir kararın oğlunu geri getiremeyeceğini belirterek, "Adalet yönünden müebbet hapis iyi bir karar, yüreğimize su serpildi. Ama çocuğumu hiçbir karar geri getiremez. Hala polislerin hizmet ihmali olduğunu da düşünüyorum. Benim 22 yaşındaki çocuğumu elimden aldılar. Bu konuda hükümetin bana sahip çıkmasını istiyorum. Bu çocuğumun başına şehit bayrağı istiyorum. Olay akşamı polise teşekkür edip, operasyonda bir kişiyi kaybettik diyerek açıklama yapmışlar. Polis hiçbir şey yapmadı, yapsaydı bugün Alper'im yanımda olurdu. O polislerin de adalet karşısına çıkmasını istiyorum. Yavrumu elimden aldılar" diye konuştu.

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