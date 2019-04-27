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Giresun'da, 25 Aralık 2017´de meydana gelen olayda sürücüsünün 'dur' ikazına uymadığı otomobili takibe alan polis ekipleri, Liman Kavşağı'nı kapatarak aracı durdurmaya çalıştı. Otomobil aniden 'U' dönüşü yaparak ters yönde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Alper Nebil yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nebil ile polisten kaçan ve İran uyruklu Hamed Esmaeillou olduğu belirlenen sürücü yaralandı.
ALPER HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Alper Nebil, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi. Hastanede tedavisi tamamlanan İran uyruklu Hamed Esmaeillou tutuklandı.
Kararı değerlendiren ailenin avukatı Engin Tekin, bu kararla verilen cezanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir trafik kazası nedeniyle bir sanığa verilmiş ilk ve tek müebbet hapis cezası olduğunu söyledi. Tekin, "Basında görmeye alışık olduğumuz `cinayet gibi kaza´ tanımlaması, bu kararda uygulama olanağı bulmuş ve mahkeme müvekkilimin oğluna yönelik eylemi bir kaza olarak değil, adeta bir cinayet olarak değerlendirerek sanığa olası kastla öldürme suçundan ceza vermiştir. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onamıştır. Sözkonusu kararın, Türkiye´de birçok insanın ölümüne ve geride kalan ailelerin canlarının yanmasına neden olan buna benzer trafik kazalarına emsal teşkil edeceğini ve bu gibi kazalardan hapishanede kısa bir süre kalarak ve akabinde düşük cezalar alarak kurtulan insanları görerek vicdanları yaralanan halkın adalet duygusunu tatmin edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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