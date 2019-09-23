Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTurizm

'Türkiye'de birkaç yüz milyon Sterlin zarar oluşur'

HABERTURK.COM

İflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un hissedarlarından Neşet Koçkar, şirketin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçkar, Türk şirketlerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme riski olduğunu söyledi

Anex Tour Başkanı Neşet Koçkar

Bugün tasfiye sürecine giren Thomas Cook'un yüzde 8 hissedarı olan Anex Tour Başkanı Neşet Koçkar, şirketin iflasıyla birlikte Türk işletmelerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme ihtimalleri olduğunu söyledi.

'FİNANS DEĞİL, YÖNETİM KRİZİ'

BloombergHT yayına katılan  Koçkar, "Thomas Cook'taki kriz finansal değil, yönetim krizi. 1-2 haftadır sürecin buraya gittiği belliydi. Thomas Cook'un yerinin doldurulması kolay değil, bu belirli bir süre alacak" dedi.

Şirkete kayyum atanacağını kaydeden Koçkar, "Son iki hafta iyi yönetilemedi, bu noktaya gelmesi inanılmaz. Bu yıl için Türkiye'de birkaç yüz milyon Sterlin zarar oluşur" dedi.

TEMMUZDA HİSSE ALMIŞTI

Neşet Koçkar,  temmuz ayında Thomas Cook’un yüzde 6.7’sini satın almıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Turizm Bakanı Ersoy'dan Thomas Cook açıklaması
TURİZMTurizm Bakanı Ersoy'dan Thomas Cook açıklaması
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
TURİZMAntalya'da "Thomas Cook" kriz masası
TÜRSAB'dan Thomas Cook açıklaması: Gelecek sezon da derinden etkilenecek - Haberler
TURİZM"Tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç ...
Thomas Cook'un iflası sektörü etkiler
TURİZM'54 sektörü etkiler'
Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor
TURİZMUzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor
Thomas Cook iflas etti, bakanlık harekete geçti! (Son Dakika)
TURİZMTurizmciye Thomas Cook paketi
Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzü güldü
TURİZMKızkalesi'nde turizmcilerin yüzü güldü
"52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız"
TURİZM"52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız"
Hapimag'in CEO'sundan önemli açıklamalar... Haberler
TURİZM"2019 Türkiye için tarihi bir yıl olacak"
Kruvaziyer devi Costa, İzmir Limanı'na dönüyor
TURİZM3 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X