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En çok uygulama indiren 8. ülke olduk

Sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10’da yer alan Türkiye, mobil uygulama pazarında da 8.liğe yerleşti. Yılda yaklaşık 3 milyar uygulama indiren Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının uygulama mağazalarında harcadığı tutar 1.5 milyar TL’yi (yaklaşık 250 milyon dolar) aştı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

26.09.2018 - 09:35 | Güncelleme:

Küresel ölçekte mobil uygulama istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie, “Türkiye Uygulama Ekonomisi 2018” raporunu yayınladı.

Rapora göre 2017 yılında yüzde 25 artışla 178 milyar uygulamanın indirildiği küresel pazarda Türkiye, en çok uygulama indiren 8. ülke oldu.

Türkiye’de geçen yıl kullanıcılar toplam 3 milyara yakın uygulama indirdi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2017 yılında 164 dakika olan Türk kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği günlük ortala süre, 2018 yılının ilk 6 ayı sonunda 186 dakikaya ulaştı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları günde ortalama 3 saat 6 dakikasını mobil uygulamalarda geçiriyor. 

2015 yılında 126 dakika ( 2 saat 6 dakika) olan bu süre, son 2.5 yılda yüzde 48 arttı. Diğer bir deyişle uygulamalarda günde ortalama 1 saat daha fazla zaman harcadık. 

HARCADIĞIMIZ PARA YÜZDE 150 ARTTI

2016 yılında 200 milyon dolar barajını geçen Türk kullanıcılarının uygulama mağazalarında (Google Play ve App Store) harcadığı tutar 2017 yılında 250 milyon dolara dayandı. Bu rakam 2014 yılında 100 milyon doları geçmişti. Diğer bir deyişle son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların uygulamalara harcadığı para yüzde 150 arttı.

Küresel ölçekte ise kullanıcılar, mobil uygulama mağazalarında geçen yıl toplam 82 milyar dolar harcadı. Bu rakamdaki yıllık büyüme yüzde 45’i buldu. 

EN HIZLI ‘YİYECEK-İÇECEK’ BÜYÜDÜ

Türkiye’de uygulama indirilen mağazalara bakıldığında Google Play yüzde 82’lik paya sahipken, iOS kullanıcılarını gösteren App Store’un

Bu oran yüzde 18 düzeyinde gerçekleşti. Dünya geneline bakıldığında ise bu oranlar 2017’de Google Play için yüzde 64, App Store için ise yüzde 36 oldu.

Türkiye’de en hızlı büyüyen uygulama kategorileri yüzde 56 artışla “yiyecek-içecek” ve yüzde 45 artışla “sağlık-fitness” olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HANGİ UYGULAMALAR KULLANILIYOR?

2018’in ilk yarısı itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı bakımından Türkiye’de en çok kullanılan ilk 5 uygulama şunlar oldu: WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Twitter.

Yine bu yılın ilk 6 ayı sonunda aylık aktif kullanıcı sayısı en fazla olan oyun uygulamalarının ilk 5’i ise şunlardan oluştu: Candy Crash Saga, Clash of Clans, PUBG Mobile, Clash Royale, Helix Jump.

Türk kullanıcılarının mobil oyun uygulamalarında 2017 yılında harcadığı toplam tutar 1.2 milyar TL’yi buldu.

 

 

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