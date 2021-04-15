AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Ocak-14 Nisan'da 672 bin 461 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu satışlardan, 295 bin 661'ini konut, 134 bin 851'ini arsa, 216 bin 389'unu tarla, 34 bin 992'sini iş yeri, geri kalanını ise "diğer taşınmaz cinsi satışlar" işlemleri oluşturdu.

Türkiye genelinde mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satıldı. Mart ayındaki satışlar, bir önceki aya göre yüzde 38 artış gösterdi.

Söz konusu satış işlemlerinden mart ayında 1 milyar 807 milyon 822 bin 704 lira, 1-14 Nisan'da 698 milyon 750 bin 703 lira olmak üzere toplam 2 milyar 506 milyon 573 bin 407 lira tapu harcı geliri sağlandı.