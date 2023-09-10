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        Türkiye'de tek! Diyarbakır'daki açılışta ATAK ile uçtu

        Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karabulut'u tebrik etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:04
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        Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Diyarbakır'da ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı.

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        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne envanterine kayıtlı ATAK helikopteri, kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

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        Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında etkinlik düzenlendi.

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        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın izlediği etkinlikte; Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı.

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        Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut'u tebrik edip, "Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah" dedi.

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        Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, görevlilerden hava araçları hakkında bilgi aldı.

        #Türkiyenin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut
        #diyarbakır haberleri
        #Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya
        #ATAK
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