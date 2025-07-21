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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'de tüketilmiyor... ihracatı 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'de tüketilmiyor... ihracatı 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı

        Türkiye, deniz salyangozu ihracatından yılın ilk yarısında 4 milyon 561 bin 178 dolar gelir sağladı. Deniz salyangozunun en önemli ihraç pazarının Uzak Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 07:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 07:23
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        Ülkeye 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 5 ülkeye 437 ton deniz salyangozu satıldı. Böylelikle ihracattan 4 milyon 561 bin 178 dolar kazanç sağlandı.

        Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

        Güney Kore'ye 2 milyon 76 bin 716, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 839 bin 350 ve Tayvan'a da 612 bin 203 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

        Bunun dışında Japonya ve ABD'ye de deniz salyangozu ihraç edildi.

        "TÜRKİYE'DE TÜKETİLMEYEN BİR ÜRÜNÜN İHRAÇ EDİLMESİ ÖNEMLİ"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç pazarda tüketimi olmadığını, tamamen ihracata yönelik avlandığını söyledi.

        Deniz salyangozunun en önemli ihraç pazarının Uzak Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli" diye konuştu.

        Kalyoncu, sektörün sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avcılığın belirli dönemlerde ve kotalar çerçevesinde yapılması hem stokların korunması hem de ekosistemin dengesi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızın uyguladığı av yasakları ve denetim süreçleri sektörün uzun vadeli geleceği için büyük önem taşımaktadır." dedi.

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