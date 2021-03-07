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Türkiye kadın bilim insanı oranında Avrupa'yı geçti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa’da en çok kadın bilim insanı ve mühendise sahip ülkeleri açıkladı. Araştırmaya göre kadın bilim insanı ve mühendis oranının çok olduğu Avrupa ülkesi Litvanya oldu. Listenin sonunda Lüksemburg yer alırken Türkiye'nin Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, İtalya, Finlandiya gibi pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığı gözlendi

Türkiye kadın bilim insanı oranında Avrupa'yı geçti - Haberler
HABERTURK.COM

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),bilim ve mühendislik alanında çalışan kadınlara ilişkin verileri paylaştı.

2019'da ölçülen verilere göre AB üyesi ülkelerdeki toplam bilim insanı ve mühendis sayısı 15.4 milyon oldu. AB'de bilim ve mühendislik alanında çalışan kadınların toplam sayısı 6.3 milyon ile yüzde 41 seviyesine ulaştı. Erkek bilim insanı sayısının ise 9.1 milyon olduğu sonucu çıktı.

İmalat sektöründe kadınların yetersiz olduğu gözlenirken hizmet sektöründe yüzde 46'lık oranla cinsiyetler arasında denge olduğu ortaya çıktı.

Kadın bilim insanı ve mühendis oranı en yüksek AB ülkesi yüzde 55'lik oranla Litvanya. Ancak AB üyesi olmayan Norveç yüzde 55.1'lik kadın bilim insanı ve mühendis oranıyla Litvanya'yı geçerek Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Litvanya'yı ise yüzde 52'lik oranla Letonya, yüzde 51'lik oranla Danimarka, yüzde 50,1'lik oranla Bulgaristan takip etti.

Kadın bilim insanı ve mühendis oranının en az olduğu Avrupa ülkesi ise yüzde 28 ile Lüksemburg olarak ölçüldü. Lüksemburg'u Finlandiya (%30.5),Macaristan (% 32.6) ve Almanya (%33.3) izledi.

 

TÜRKİYE PEK ÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI...

Türkiye'de 2019 yılında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların oranı ise yüzde 44'ü buldu. Böylelikle Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı AB ülkeleri ortalaması olan yüzde 41'i geçti.

Türkiye'deki kadın bilim insanı oranı, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, İtalya, Finlandiya gibi AB'nin gelişmiş ülkelerini de geride bıraktı.

Açıklanan verilere bölge bazında bakıldığı zaman, Türkiye'de en çok kadın bilim insanı sırasıyla Orta Anadolu, Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Ege, Ortadoğu Anadolu, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da oldu. Öyle ki Orta Anadolu, Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde, kadın mühendis ve bilim insanı oranlarının erkeklerden fazla olduğu görüldü. İstanbul'da ise oran yüzde 41.1 olarak ölçüldü.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği rakamlarına göre Türkiye'de toplam 598.437 mühendis bulunurken bunların 138.960'ü kadınlardan oluşuyor.

Bilim ve teknoloji alanında çalışmalarına rağmen mühendis olmayan kadın bireylere ilişkin net bir veri bulunmuyor.

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