Altunkaya, yazılı açıklamasında, son dönemlerde yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle Irak ve Suriye pazarlarında ciddi daralmaların olduğunu ancak buna rağmen ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

İhracat yaparken tek pazara odaklanmadıklarını, yeni pazar arayışlarının sürdüğünü ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinden 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği, eylül ayında gerçekleştirdiği 182 milyon 984 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin bu sektördeki en fazla ihracat yapan birliği oldu. Elbette Irak ve Suriye pazarlarındaki daralma ve Türkiye’nin pazar kaybı ülkemizi olduğu gibi özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımızı da önemli ölçüde etkiliyor. Biz ihracatçılar bu anlamda yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik çalışmalarımızı da artırıyoruz. Ancak özellikle Irak ve Suriye pazarlarındaki payımızın hızla geriye çekilmesinde yaşanan sorunların çözümü için iki ülkenin üst düzeyde görüşmeler yapması ve ihracatçının sorunlarının giderilmesi gerektiğine inanıyorum."