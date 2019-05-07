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Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamasını reddettiğini bildirdi

Dışişleri

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu çerçevede Dışişleri Bakanlığının 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarının, Fransa bakımından da aynen geçerli olduğu vurgulandı.

"YAPILAN AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından 4 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı vurgulanarak "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz." ifadesi yer almıştı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI BİR YAKLAŞIM"

Bakanlığın dün yaptığı yazılı açıklamada da Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığının 5 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamanın gerçeklerden kopuk olduğu bildirilmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004'ten bu yana açık şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'nin Rumların 'hak iddia ettiğini söylediği' bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye'ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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