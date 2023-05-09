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Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen ve 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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