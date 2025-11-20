Habertürk
        Haberler Dünya Türkiye'den Mazlum Akar cinayeti için soruşturma talebi | Dış Haberler

        Türkiye'den Mazlum Akar cinayeti için soruşturma talebi

        Almanya'da döner dükkanı işleten Mazlum Akar'ın Alman uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye'nin diplomatik temsilcilerinin, Alman makamlarından olayın aydınlatılmasını talep ettiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:02
        Mazlum Akar cinayeti için soruşturma talebi
        Almanya'da döner dükkanı işleten Mazlum Akar'ın Alman uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye’nin diplomatik temsilcilerinin Alman makamlarıyla temas kurarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediği bildirildi.

        Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, olayın öğrenilmesinin ardından hem Alman makamlarıyla temas kurdu hem de Akar'ın ailesiyle irtibata geçti.

        Türk makamları, soruşturmanın şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için süreci yakından izliyor.

        Aileye her türlü konsolosluk desteği sağlanırken, cenazenin Türkiye’ye nakline ilişkin işlemler de koordineli şekilde sürdürülüyor.

        Alman makamlarından cinayette bir azmettirici olup olmadığının da soruşturulması talep edildi.

        Ne olmuştu?

        Almanya'nın kuzeyinde bulunan Schwerin kenti yakınlarındaki Bad Kleinen beldesinde 13 Kasım'da meydana gelen bıçaklı saldırıda döner dükkanı işleten Mazlum Akar bir Alman tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

        37 yaşındaki Alman zanlı olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı şüphesi üzerine bir psikiyatri kliniğine yatırılmıştı.

        Schwerin savcılığı saldırganın Almanya vatandaşı olduğu bilgisini vermiş ancak kökeni konusunda bir bilgi paylaşmamıştı.

        *Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

