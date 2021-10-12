A Milli Takımımız, Letonya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki şansını sürdürdü. Gruptaki rakiplerimiz Hollanda ile Norveç de maçlarını kazandı. Grupta kalan son 2 maç öncesi lider Hollanda 19, 2. sıradaki Norveç 17, 3. sırada yer alan Milli Takımımız ise 15 puana sahip.

Milliler, Cebelitarık ile Karadağ müsabakalarına 2. sıraya yükselebilmek için çıkacak.

Lider Hollanda, Karadağ'a konuk olduktan sonra Norveç ile evinde karşı karşıya gelecek.

2. sıradaki Norveç ise önce Letonya'yı ağırlayacak, son maçında ise Hollanda'ya konuk olacak.

FORMAT NASIL, GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

NORVEÇ'İN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ!

2 maçtan alınacak 6 puan, ilk etapta çok kritik olacak, elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 2 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Letonya'yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak.

Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.