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Türkiye Emekli Profili Araştırması sonuçları açıklandı

Türkiye Emekli Derneği, emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için Türkiye Emekli Profili Araştırması'nın ikincisini yaptırdı. 2 bin 450 emeklinin örneklemini oluşturduğu araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 41,8'inin çeşitli korkuları bulunuyor. Emeklilerin yüzde 82,7'si aylık gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17,3’ü gelirinin yeterli olduğunu belirtti. Gelirini yeterli görmeyenlerin yüzde 55,6'sı borcu olduğunu, yüzde 44,4'ü ise borcu bulunmadığını kaydetti

Türkiye Emekli Profili Araştırması sonuçları açıklandı
AA

Türkiye Emekli Derneği (TÜED) tarafından yapılan araştırma, emeklilerin yüzde 41,8'inin çeşitli korkuları bulunduğunu, bunların arasında hastalık, yalnızlık ve ölüm korkusunun ilk sıralarda yer aldığını ortaya koydu.

TÜED, emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için Türkiye Emekli Profili Araştırması'nın ikincisini yaptırdı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı direktörlüğündeki araştırmada, örneklemi Türkiye genelinde yüzde 27,2'si kadın, yüzde 72,8'ü erkek olmak üzere 2 bin 450 emekli oluşturdu.

EMEKLİLERİN YAIRDAN FAZLASI SÜREKLİ İLAÇ KULLANIYOR

Araştırmada emeklilere korkularının olup olmadığı soruldu. Bu soruya emeklilerin yüzde 58,2 "korkularım yok", yüzde 41,8'i ise "korkularım var" şeklinde yanıt verdi. Korkuları olanlara, korkularının ne olduğunun sorulması üzerine emekliler, hastalık, yalnızlık, ölüm, parasızlık, güvensizlik ve karanlık korkularını sıraladı.

Araştırmaya katılan emeklilere hastalık ve rahatsızlık durumları da soruldu. Bu soruya emeklilerin yüzde 60,2'si "hastayım/rahatsızım", yüzde 39,8'i "sağlıklıyım" yanıtını verdi. Emeklilerin yüzde 64'ünün sürekli kullandığı ilaç ya da ilaçlar varken, yüzde 36'sının sürekli kullandığı bir ilaç bulunmuyor.

10 EMEKLİDEN 8'İ AYLIK GELİRİNİ YETERLİ GÖRMÜYOR

Araştırma kapsamında emeklilere geçim koşullarına dair sorular da yönetildi.

Emeklilerin yüzde 82,7'si aylık gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17,3’ü gelirinin yeterli olduğunu belirtti.

Gelirini yeterli görmeyenlerin yüzde 55,6'sı borcu olduğunu, yüzde 44,4'ü ise borcu bulunmadığını kaydetti. Borcu olan emeklilerin yüzde 44,7'si kredi, yüzde 26,8'i kredi kartı, yüzde 8,1'i kredi ve kredi kartı, yüzde 5,2'si altın, yüzde 3,9 döviz borcu bulunduğunu söylerken, yüzde 11,3'inin borçlarını diğer kalemler oluşturdu.

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