Türkiye - Ermenistan | CANLI YAYIN

TÜRKİYE - ERMENİSTAN

SAAT: 21.45

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Eskişehir Yeni Stadyumu

YAYIN: TRT 1

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Orkun, Hakan, Barış Alper, Kerem, Cengiz

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spetsyan, Zelarayan, Ramos, Rutunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. 9 puanla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar, liderliğini korumak istiyor.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

REKLAM 9 PUANLA LİDERİZ Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

ERMENİSTAN İLE 4. RANDEVU Ay-yıldızlılar, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi. İLK İKİ KARŞILAŞMA 2-0 Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı. REKLAM Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.

SON MAÇ 2-1 A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile oynadığı son maçı 2-1 kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında rakibiyle Erivan'da karşı karşıya gelen Türkiye, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı galip tamamlamayı başardı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. GERİDE KALAN MAÇLAR İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç 25.03.2023 Erivan Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 14.10.2009 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 2-0 06.09.2008 Hrazdan Dünya Kupası Elemeleri 2-0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. ADAY KADRO A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe) Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)