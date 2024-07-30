Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Temsilciler iki yıl sonra bir araya geldi

Türkiye ile Ermenistan temsilcileri normalleşme süreci kapsamında iki yıl sonra bir araya geldi.

Habertürk TV'den Sena Alkan'ın edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Normalleşme Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Türkiye-Ermenistan sınırı Margara-Alican kapısında bir araya geldi.

İki ülke yetkilisi ilk kez sınırda el sıkıştı.

Görüşmeler bu sabah Türkiye-Ermenistan sınırının Ermenistan tarafında başladı, öğleden sonra ise sınırın Türkiye tarafında devam edecek.

İki ülkenin normalleşme süreci kapsamında görüşmeleri en son Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleşmişti.

REKLAM DIŞİŞLERİ'DEN AÇIKLAMA Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Beşinci Toplantısı Hk. https://t.co/zYFmFqed6Z pic.twitter.com/IYItcuQQ4G — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 30, 2024 Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Özel Temsilcilerin önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir. Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.