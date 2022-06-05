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Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

Spor yazarları, A Milli Takımımızın Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

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  • 01
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE

    Milli takım ‘post-Burak süreci’ni açtı. Artık takımda ‘eski Türkiye’den kalan bir abi figürü yok, dünkü ilk 11’imizin tümü 94-99 jenerasyonuydu. Yeni kaptanımız Hakan, yeni yıldızımız Cengiz. Son Cebelitarık-Karadağ maçlarından sonra Faroe Adaları müsabakasından anladığımıza göre de yeni formasyonumuz 4-4-2... 
  • 02
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    Uluslar Ligi’ne galibiyetle başladık, ancak ister istemez insanın aklı Dünya Kupası’nda olmamamıza takılıyor. Sahi biz yılın en kritik maçında, Portekiz önünde niye üçlü savunma oynadık? 2020 ve 2021’de tüm maçlarda 4’lü oynamışız. Dün de dörtlü oynadık. 
  • 03
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    Bir takım neden yılın en kritik maçında tek bir seferlik üçlü savunmaya döner? Neden Berkan’ı sol kanatta kullanır? Bilmediği, hiç denemediği ve devam ettirmeyeceği bir şeyi niye Portekiz’e karşı uygular?
  • 04
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Böyle bir rakibe karşı forvetiniz ilk devre boyunca topla toplam 7 kez buluşmuş, 4 pas girişiminde bulunmuş... Bu sayılar onun ne kadar yalnız kaldığının göstergesi. Cengiz'in klas golünün ardından Faroe Adaları'nın direnci azaldı. Halil'in golünden sonra da tamamen havlu attılar.
  • 05
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    Oyuncuların ciddiyeti, oyun disiplinine uymaları ve rakibe hiç pozisyon vermemeleri maçın sevindirici taraflarıydı. Alınan galibiyet öte yandan takımımız için moral oldu.
  • 06
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE

    Bu kulvarda sahamızda ağırladığımız Faroe Adaları, savunma ağırlık bir şablonla sahaya çıktı. Rakibin bu kilidini açma adına Millilerimiz ilk yarıda özellikle kanatlardan yüklendi, adeta duvara çarpıp, sürekli geri döndü. 
  • 07
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    İkinci yarıya daha tempolu ve de baskılı başlayan ekibimiz 47’de Halil Dervişoğlu’nun şık golüyle farkı ikiye çıkarırken, Cengiz Ünder’in bu yarıdaki golü VAR’a takıldı! Farkın ikiye çıkması üzerine konuk takım ofansif oyuna döndü, bu da bizim işimize yaradı ve vites yükselttik. 
  • 08
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    Stefan Kuntz’u futbolculuk döneminden iyi tanırım. Umut olarak göreve getirildi, dileriz başarılı olur, ülkemizi büyük hedeflere taşır. Bekleyip, hep birlikte göreceğiz.
  • 09
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    REHA KAPSAL

    Milli Takımımız nereden nereye geldi, iyi ve ciddi şekilde irdelenmeli. 2008'de yarı final oynayan, Almanya'ya kaybedip yarı finale çıkamayan... 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonları'na giden... Avrupa Uluslar C Ligi'ne düştük. Bunun dibi de D Ligi ve sonrası yok!
  • 10
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

    Artık bir reaksiyon vermekten daha önemli, bir yapılanmaya, doğru akla ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Kuntz geldiğinden beri milli takımın oyununda gözler görülür bir gelişme yok. İçgüdüsel, spontane, bireysel performanslarla çözüme gitmeyen, maalesef doğru ve gerçekçi olmayan bir oyun anlayışımız var.
  • 11
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları
  • 12
    Türkiye - Faroe Adaları maçı yazar yorumları

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