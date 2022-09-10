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Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?

Türkiye-Fransa basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. EuroBasket FIBA 2022 kapsamında mücadele eden A Milli Takım, grupta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son 16 turuna yükseldi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, çeyrek final bileti için Fransa ile karşılaşacak. İşte Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayın kanalı...

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  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    12 Dev Adam, bugün Fransa ile mücadele verecek. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı kazanması halinde çeyrek final bileti alacak. Peki, Türkiye-Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-Fransa basketbol maçı detayları...
  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Arena Berlin'de oynanacak Türkiye Fransa basketbol maçı 10 Eylül Cumartesi bugün saat 13.00'te başlayacak.
  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Fransa basketbol maçı NTV ve ntvspor.net adresinden canlı yayınlanacak.
  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FRANSA İLE 50'NCİ MAÇ

    Ay-yıldızlılar, tarihinde 50'nci kez Fransa'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakada ay-yıldızlılar 16 kez kazanma başarısı gösterirken, 33 maçta ise gülen taraf Fransa oldu. 

    Milliler, 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez karşılaştığı rakibine 47-33 mağlup olmuştu. Türkiye'nin Fransa ile son buluşmasında ise 5 Ağustos 2019'da A Milli Takım, Fransa'da oynanan hazırlık maçında rakibini 74-69 mağlup etmişti.
  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    LARKIN BELİRSİZLİĞİ

    Bugünkü mücadele öncesinde A Milli Takım'da Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Şut elindeki parmağında bulunan sakatlık nedeniyle kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen ve tedavi sürecine başlanan Larkin'in bugünkü maçta oynayıp oynamayacağı, doktorunun bugün vereceği kararla belli olacak. Shane Larkin, turnuvanın başından bu yana parmağındaki sakatlıktan dolayı tam performans sergileyememişti.
  • Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, tek maçlı eleme sisteminde oynanan son 16 turu maçında Fransa'yı mağlup etmesi halinde, çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Fransa'ya mağlup olması halinde ise Avrupa Şampiyonası serüvenini sonlandıracak.

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