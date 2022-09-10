FRANSA İLE 50'NCİ MAÇ

Ay-yıldızlılar, tarihinde 50'nci kez Fransa'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakada ay-yıldızlılar 16 kez kazanma başarısı gösterirken, 33 maçta ise gülen taraf Fransa oldu.

Milliler, 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez karşılaştığı rakibine 47-33 mağlup olmuştu. Türkiye'nin Fransa ile son buluşmasında ise 5 Ağustos 2019'da A Milli Takım, Fransa'da oynanan hazırlık maçında rakibini 74-69 mağlup etmişti.