Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 5. haftasında Galler'i ağırlayacak. A Milli Takım’da önemli eksiklikler bulunuyor. Cezası nedeniyle Kenan Yıldız maçta forma giyemeyecekken Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. Montella’nın öğrencileri grup lideri olarak UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda, milli maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte Türkiye Galler maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11 bilgisi...