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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki liderlik mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. İlk dört maçında sergilediği etkileyici performansla 10 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, grubun en güçlü rakiplerinden biri olan Galler'i Kayseri'de ağırlamaya hazırlanıyor. 8 puanla Türkiye'nin hemen ardından ikinci sırada yer alan Galler ile oynanacak bu kritik karşılaşma, liderlik yarışında belirleyici bir rol oynayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarih ve saatine ilişkin detayları merakla bekliyor. Heyecan dozu yüksek bu mücadelede milli takım, sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte Türkiye-Galler milli maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 19:03 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:03
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        1

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Türkiye A Milli Futbol Takımı, önemli bir sınav için sahaya çıkıyor. İlk dört maçta aldığı üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan Ay-Yıldızlılar, grup ikincisi Galler’i Kayseri’de konuk edecek. Kritik öneme sahip bu mücadele, hem liderlik yarışını hem de grubun kaderini belirleyecek. Futbolseverler, heyecanla Türkiye-Galler maçının detaylarını araştırırken, milliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantajını korumayı amaçlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.

        Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi saat 22.00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

        3

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

        Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca milli maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        5

        TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?

        UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak. Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.

        6

        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

        1-TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

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