Türkiye gün boyu Habertürk TV'yi izledi

Türkiye’nin seçim sonuçlarını takip etmek için tercih ettiği haber kanalı Habertürk TV oldu. Seçim sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır tablolarla ekrana taşıyan Habertürk TV, deneyimli ekran yüzleri ve uzman konuklarıyla dünkü reytinglere damgasını vurdu. Gün boyu canlı yayınlarla seçim sonuçlarını anında izleyiciye duyuran Habertürk TV, haber kanalları arasında gün birincisi oldu.

İstanbul’un seçim sonuçları birbirinden önemli konuklarla gün boyu değerlendirilirken, izleyiciler Habertürk ekranlarına kilitlendi. Habertürk TV dün, AB’de 3.83, Total’de ise 2.46 izlenmeye payı ile haber kanalları arasında birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye, aylardır beklenen İstanbul’un seçimini haber kanalları arasında Habertürk TV’den izledi.

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