Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart 2021 illere göre korona vaka sayısını yayınladı. Koca "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." açıklamasında bulundu. İllere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? İllere göre koronavirüs risk haritası...

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONA VAKA SAYISI

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI



İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:Adana 61,58, Adıyaman 169,81, Afyon 47,36,Ağrı 41,46, Aksaray 214,42, Amasya 194,04, Ankara 107,99, Antalya 119,18, Ardahan 86,31, Artvin 113,86, Aydın 69,07, Balıkesir 288,16, Bartın 76,89, Batman 28,54, Bayburt 74,47, Bilecik 114,30, Bingöl 47,56, Bitlis 23,08, Bolu 100,38, Burdur 72,26, Bursa 97,14, Çanakkale 202,75, Çankırı 122,64, Çorum 138,65, Denizli 49,38, Diyarbakır 18,78, Düzce 95,28, Edirne 219,49, Elazığ 80,11, Erzincan 124,13, Erzurum 72,40, Eskişehir 116,56, Gaziantep 87,33, Giresun 356,35, Gümüşhane 105,15, Hakkari 15,69, Hatay 61,77, Iğdır 107,30, Isparta 74,49, İstanbul 251,12, İzmir 111,41, Kahramanmaraş 67,37, Karabük 84,15, Karaman 89,44, Kars 30,53, Kastamonu 197,41, Kayseri 196,07, Kırıkkale 73,91, Kırklareli 155,09, Kırşehir 61,31, Kilis 258,42, Kocaeli 176,39, Konya 252,18, Kütahya 111,33, Malatya 140,54, Manisa 64,66, Mardin 17,08, Mersin 80,70, Muğla 92,33, Muş 21,16, Nevşehir 79,35, Niğde 104,40, Ordu 258,87, Osmaniye 198,52, Rize 200,41, Sakarya 124,49, Samsun 508,97, Siirt 14,20, Sinop 309,06, Sivas 55,83, Şanlıurfa 18,30, Şırnak 8,18, Tekirdağ 168,26, Tokat 248,72, Trabzon 246,95 Tunceli 63,52, Uşak 19,49, Van 27,41, Yalova 275,31, Yozgat 92,82, Zonguldak 82,01.



GEÇEN HAFTANIN VERİLERİ

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:Adana 63,00, Adıyaman 154,63, Afyon 47,50, Ağrı 22,2 Aksaray 173,52, Amasya 163,64, Ankara 68,53, Antalya 95,16, Ardahan 73,83, Artvin 100,88, Aydın 58,71, Balıkesir 257,60, Bartın 62,82, Batman 15,64, Bayburt 51,28, Bilecik 81,38, Bingöl 25,20, Bitlis 15,95, Bolu 65,76, Burdur 86,49, Bursa 78,47, Çanakkale 149,76, Çankırı 47,29, Çorum 73,19, Denizli 41,50, Diyarbakır 17,83, Düzce 81,63, Edirne 200,36, Elazığ 29,59, Erzincan 53,75, Erzurum 45,63, Eskişehir 74,59, Gaziantep 67,44, Giresun 296,84, Gümüşhane 137,61, Hakkari 7,84, Hatay 69,43, Iğdır 80,97, Isparta 61,09, İstanbul 178,25, İzmir 78,57, Kahramanmaraş 56,50, Karabük 47,21, Karaman 56,88, Kars 24,92, Kastamonu 118,23, Kayseri 142,95, Kırıkkale 88,27, Kırklareli 137,12, Kırşehir 47,73, Kilis 255,62, Kocaeli 138,39, Konya 203,91, Kütahya 85,14, Malatya 92,66, Manisa 50,12, Mardin 17,32, Mersin 96,75, Muğla 80,24, Muş 27,24, Nevşehir 64,60, Niğde 89,21, Ordu 248,62, Osmaniye 198,89, Rize 188,18, Sakarya 90,15, Samsun 458,53, Siirt 2,11, Sinop 345,56, Sivas 43,88, Şanlıurfa 15,41, Şırnak 4,46, Tekirdağ 121,64, Tokat 243,53, Trabzon 222,32, Tunceli 53,93, Uşak 19,22, Van 20,36, Yalova 200,33 Yozgat 46,05, Zonguldak 75,44.