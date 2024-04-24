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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Türkiye-Gürcistan arası yerel parayla - Girişimcilik Haberleri

        Türkiye-Gürcistan arası yerel parayla transfer hizmeti sunacak

        Para transferi şirketi UPT, Gürcistan'ın en büyük ticari bankalarından Liberty Bank ile iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma çerçevesinde UPT ve Liberty Bank, Türkiye-Gürcistan koridorundaki para transferi hizmetlerini yerel para biriminde gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:47
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        Türkiye-Gürcistan arası yerel parayla transfer hizmeti sunacak
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        UPT, uluslararası para transferi alanında Gürcistan’daki yeni partnerinin Liberty Bank olduğunu açıkladı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre imzalanan anlaşma kapsamında UPT ve Liberty Bank, Türkiye-Gürcistan koridorundaki doğrudan para transferi hizmetlerini yerel para biriminde gerçekleştirebilecek.

        DÖRDÜNCÜ PARTNERİ OLDU

        Anlaşmaya ilişkin bir değerlendirmede bulunan UPT Genel Müdürü Murat Kastan; “2013 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Gürcistan'da bugün dördüncü partnerimizle anlaşma imzalamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gürcistan'da gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği modeli uluslararası para transferi hizmetini Liberty Bank üzerinden, kendi markamız, teknolojik altyapımız ve ürünlerimizle fiziki ve dijital ortamda sunmamıza olanak tanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2023 yılında Gürcistan - Türkiye koridorunda pazar lideri konumuna yükseldik. İki komşu ülke arasındaki tarihsel bağların, bölgedeki para transferi akışına aracılık ederek arttıracak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

        Açıklamada yer alan bilgiye göre anlaşmanın imzalandığı Liberty Bank, Gürcistan’da 1,7 milyondan fazla kişiye ve 50 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet veriyor. Gürcistan’ın en büyük ticari bankalarından biri olan Liberty Bank’ın 4 milyar GEL seviyesinde varlığı bulunuyor. 5 binden fazla kişiyi istihdam eden banka, ülke çapında 500’den fazla hizmet noktası ile hizmetlerini sürdürüyor.

        "ÜLKE EKONOMİSİNE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAĞINI UMUYORUZ"

        İş birliğine yönelik değerlendirmede bulunan Liberty Bank CFO’su Vakhtang Babunashvili: "Liberty Bank olarak sadece Gürcistan'da yaşayan Gürcülere değil, ülke dışına göç eden Gürcülere de çok daha uygun fiyatlı finansal hizmet ve ürünler sunmaya sürekli önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Aktif Bank’ın iştiraki UPT ile imzaladığımız anlaşmayla bu yönde emin adımlarla ile ilerlemeye devam ediyoruz. Bu iş birliğinin Gürcistan'daki mali akışı büyük ölçüde artıracağını ve bunun ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını umuyoruz” dedi.

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