24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında "Türkiye üçüncü güzeli" oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giyer.