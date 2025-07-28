Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nden Habertürk’e 3 ödül Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Habertürk'e 3 ödül birden verildi. "Yılın özel haber" kategorisinde mansiyon ödülüne, Habertürk Televizyonu'ndan Haber Kameramanı Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel'in birlikte hazırladığı "Kurtuluşun Kahraman Komutanları Devlet Mezarlığı'nda" başlıklı özel haberi layık görüldü. "Zafere giden yol" başlıklı haber ile kameraman Mehmet Selman Bektaş canlı yayın haber kategorisinde ikincilik ödülünü eşit puanla aldı. Renkli vizör kategorisinde birincilik ödülü de, yine Habertürk Televizyonu'ndan Adem Gümüş'e, "Her türlü tehlikeye karşı" rumuzlu görüntüsüyle verildi

Habertürk Ankara Giriş: 28.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:33 facebook

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