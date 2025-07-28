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        Haberler Gündem Medya Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nden Habertürk’e 3 ödül

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nden Habertürk’e 3 ödül

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Habertürk'e 3 ödül birden verildi. "Yılın özel haber" kategorisinde mansiyon ödülüne, Habertürk Televizyonu'ndan Haber Kameramanı Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel'in birlikte hazırladığı "Kurtuluşun Kahraman Komutanları Devlet Mezarlığı'nda" başlıklı özel haberi layık görüldü. "Zafere giden yol" başlıklı haber ile kameraman Mehmet Selman Bektaş canlı yayın haber kategorisinde ikincilik ödülünü eşit puanla aldı. Renkli vizör kategorisinde birincilik ödülü de, yine Habertürk Televizyonu'ndan Adem Gümüş'e, "Her türlü tehlikeye karşı" rumuzlu görüntüsüyle verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:33
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        Habertürk'e 3 ödül birden
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        Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Habertürk'te üç ödüle layık görüldü.

        Toplam 220 haber görüntüsü, 5 farklı ülkeden yarışmaya başvurdu. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel sonuçları 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen törende açıkladı.

        “Yılın özel haber” kategorisinde mansiyon ödülüne, Habertürk Televizyonu’ndan Haber Kameramanı Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel’in birlikte hazırladığı “Kurtuluşun Kahraman Komutanları Devlet Mezarlığı’nda” başlıklı özel haberi layık görüldü.

        “Zafere giden yol” başlıklı haber ile kameraman Mehmet Selman Bektaş canlı yayın haber kategorisinde ikincilik ödülünü eşit puanla aldı.

        Renkli vizör kategorisinde birincilik ödülü, yine Habertürk Televizyonu’ndan Adem Gümüş’e, “Her türlü tehlikeye karşı” rumuzlu görüntüsüyle verildi.

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