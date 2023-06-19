Türkiye Halter Federasyonu, 1997-1998 ve 2000-2004 yıllarında başkanlık görevini yürütmüş olan Kenan Nuhut'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi de olan Nuhut için yarın saat 14.00'te Arif Nusret Say Halter Salonu önünde tören düzenlenecek ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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