Türkiye, Hırvatistan karşısında! Türkiye - Hırvatistan Milli maçı saat kaçta hangi kanalda?
Hırvatistan - Türkiye maçı saati için artık geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan karşısında zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Ay-yıldızlılar Euro 2024 elemeleri D Grubu altıncı maçında lider Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Kritik Milli maç öncesi Hırvatistan-Türkiye muhtemel 11'ler de belli oldu. Futbolseverler için "Hırvatistan Türkiye milli maç hangi kanalda, şifresiz canlı izlenebilecek mi?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Türkiye Milli maçının ne zaman ve saat kaçta olduğuna ilişkin detaylar...
A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. A Milli Takımımız maçı kazanması durumunda lider olacak. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Milli maçı hangi kanalda? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak Türkiye-Hırvatistan maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, İrfan Can, Kerem, Cenk
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Modric, Brekalo, Petar Musa
Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.