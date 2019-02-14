TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle, Türkiye gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek"



- "ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, Venezuela ile yaptığımız dış ticareti sınırlı düzeyde etkiler"



- "Bundan sonraki süreçte buraya (Afrika) yatırım yaparken daha farklı bakmak lazım. Belki bu pazarlarda dışarıdan satarak değil de içeriden üreterek satma gibi bir yöntemi geliştirerek büyütebiliriz"



- "Kanada'nın ithalatından hiç pay almadığımızı tespit ettik. Demek ki bu pazara daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor"