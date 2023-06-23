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Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler bugün Washington'da

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında gerçekleştirilecek istişarelerin bugün (23 Haziran) Washington'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler bugün Washington'da
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında gerçekleştirilecek istişarelere yönelik bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 23 Haziran 2023 tarihinde Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişareler gerçekleştirecektir.

İstişarelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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