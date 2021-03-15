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HaberlerSağlık
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Türkiye illere göre risk haritası: İllere göre haftalık vaka sayısı ne kadar oldu?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Mart ayının başından itibaren normalleşme için yerinde karar yöntemi uygulanıyor. İller Sağlık Bakanlığı tarafından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak kategorize ediliyor ve vaka sayısını göre toplumsal yaşam düzenleniyor. Siz de yaşadığınız ilin hangi risk grubunda olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İllere göre haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte en güncel Türkiye illere göre risk haritası...

Türkiye illere göre risk haritası: İllere göre haftalık vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayısı ne kadar oldu?

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37


ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

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