        Haberler Gündem Türkiye-İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

        Türkiye-İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri, kontrollü devam etmektedir. Her üç gümrük kapısında da günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı durdurulmuş bulunmaktadır." açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:48
        Türkiye-İran sınırında geçişler durduruldu

        Ticaret Bakanı Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-İran sınırında bulunan gümrük kapılarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

        Son dönemde bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde Türkiyenin İran ile gümrük kapılarındaki mevcut durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini kaydeden Bolat, gelişmelerin gümrük teşkilatı tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

        "GÜNÜBİRLİK YOLCU GEÇİŞLERİ, KARŞILIKLI DURDURULMUŞ BULUNMAKTADIR"

        Bolat, gümrük kapılarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri, kontrollü devam etmektedir. Her üç gümrük kapısında da günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı durdurulmuş bulunmaktadır. İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."

        Bakanlığın ilgili gümrük birimleriyle değerlendirmeler doğrultusunda gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planlarının güncellendiğine dikkati çeken Bolat, ilgili tüm kamu kurumları arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığını ifade etti.

        "TÜM BİRİMLERİMİZ, TEYAKKUZ HALİNDE GÖREVİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

        Bolat, bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, personel takviyesinin sağlandığını ve kontrol altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

        "Türkiyenin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz, teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Bakanlık olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye, güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

