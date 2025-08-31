Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 'Yaz Konferansları' tamamlandı

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 'Yaz Konferansları' tamamlandı

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yaz aylarına özel olarak planlanan, sanat tarihi yetişkin eğitim programı Yaz Konferansları, Ağustos ayı boyunca süren beş oturumun ardından tamamlandı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz Konferansları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarından biri olan ve yaz aylarına özel olarak planlanan, sanat tarihi yetişkin eğitim programı Yaz Konferansları, Ağustos ayı boyunca süren beş oturumun ardından tamamlandı. Zengin içeriği ile ilgi gören konferans serisi katılımcıları sanat tarihimizde bir yolculuğa çıkardı.

        “Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı açılış oturumunda Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı’nın görsel mirasını derinlemesine yorumlarken; Prof. Dr. Gül İrepoğlu “Mücevher Üzerinden Tarih Okuması”nda mücevherleri tasarım, gelenek ve sosyal yaşam ekseninde irdeleyerek dinleyicilere farklı bir perspektif sundu. Doç. Dr. Seda Yavuz, “Batılı Anlamda Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı oturumda Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşundan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan dönüşümü anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, “Çağdaş Türk Resmi” oturumunda Cumhuriyet’in kültürel kodlarının sanatsal üretimlere yansımalarını değerlendirdi. Konferans serisi Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden’in Türk resminin uluslararası sanat sahnesindeki konumunu tartışmaya açtığı “Batı Sanatında Türk Resminin Yeri” başlıklı oturumla noktalandı. Tüm oturumlara katılarak programı tamamlayan katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin tarihsel bir perspektif ve güncel sanat okumaları deneyimi kazandıran eğitim programları yeni sezonda da devam edecek. Sanata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan eğitim programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini takip edebilirsiniz...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!