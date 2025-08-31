Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 'Yaz Konferansları' tamamlandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarından biri olan ve yaz aylarına özel olarak planlanan, sanat tarihi yetişkin eğitim programı Yaz Konferansları, Ağustos ayı boyunca süren beş oturumun ardından tamamlandı. Zengin içeriği ile ilgi gören konferans serisi katılımcıları sanat tarihimizde bir yolculuğa çıkardı.

“Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı açılış oturumunda Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı’nın görsel mirasını derinlemesine yorumlarken; Prof. Dr. Gül İrepoğlu “Mücevher Üzerinden Tarih Okuması”nda mücevherleri tasarım, gelenek ve sosyal yaşam ekseninde irdeleyerek dinleyicilere farklı bir perspektif sundu. Doç. Dr. Seda Yavuz, “Batılı Anlamda Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı oturumda Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşundan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan dönüşümü anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, “Çağdaş Türk Resmi” oturumunda Cumhuriyet’in kültürel kodlarının sanatsal üretimlere yansımalarını değerlendirdi. Konferans serisi Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden’in Türk resminin uluslararası sanat sahnesindeki konumunu tartışmaya açtığı “Batı Sanatında Türk Resminin Yeri” başlıklı oturumla noktalandı. Tüm oturumlara katılarak programı tamamlayan katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.