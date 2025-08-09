Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maçları
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne almaya hazırlanıyor. D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bulgaristan ve Kanada ile zorlu karşılaşmalara çıkacak milliler, gruptan lider çıkmak için parkede ter dökecek. Turnuvanın maç takvimi ve yayın bilgileri ise voleybol severlerle paylaşıldı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maçları...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya arenasındaki yeni sınavına başlıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası D Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Grup etabında Bulgaristan ve Kanada ile de mücadele edecek olan milliler, şampiyonada üst turlara yükselmek için kritik maçlara çıkacak. Organizasyon öncesinde Türkiye’nin tüm maç programı belli oldu. İşte güncel bilgiler...
GERİ SAYIM SÜRÜYOR!
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları grupta sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, şampiyona öncesi ise 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak.
Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesi, saat 15.30'da başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025 Cumartesi
15:30 Türkiye - İspanya
25 Ağustos 2025 Pazartesi
15:30 Türkiye - Bulgaristan
27 Ağustos 2025 Çarşamba
12:00 Türkiye - Kanada
TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
Türkiye’nin maçlarını yayınlayacak kanallar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın