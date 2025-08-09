A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya arenasındaki yeni sınavına başlıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası D Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Grup etabında Bulgaristan ve Kanada ile de mücadele edecek olan milliler, şampiyonada üst turlara yükselmek için kritik maçlara çıkacak. Organizasyon öncesinde Türkiye’nin tüm maç programı belli oldu. İşte güncel bilgiler...