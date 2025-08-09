Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi

        Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maçları

        Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne almaya hazırlanıyor. D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bulgaristan ve Kanada ile zorlu karşılaşmalara çıkacak milliler, gruptan lider çıkmak için parkede ter dökecek. Turnuvanın maç takvimi ve yayın bilgileri ise voleybol severlerle paylaşıldı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 16:45 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya arenasındaki yeni sınavına başlıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası D Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Grup etabında Bulgaristan ve Kanada ile de mücadele edecek olan milliler, şampiyonada üst turlara yükselmek için kritik maçlara çıkacak. Organizasyon öncesinde Türkiye’nin tüm maç programı belli oldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        GERİ SAYIM SÜRÜYOR!

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları grupta sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

        Filenin Sultanları, şampiyona öncesi ise 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

        3

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak.

        Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesi, saat 15.30'da başlayacak.

        4

        FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:

        23 Ağustos 2025 Cumartesi

        15:30 Türkiye - İspanya

        25 Ağustos 2025 Pazartesi

        15:30 Türkiye - Bulgaristan

        27 Ağustos 2025 Çarşamba

        12:00 Türkiye - Kanada

        5

        TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        Türkiye’nin maçlarını yayınlayacak kanallar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        6

        FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

        Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası